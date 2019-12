Zo zorgde de wethouder ervoor dat Weespers ook na de fusie wat te zeggen hebben

WEESP - Meer dan een jaar hebben Weesp en Amsterdam onderhandeld over de aanstaande fusie. Die gesprekken werden steeds intensiever en "soms was het hard tegen hard, maar dat is alleen maar goed", vertelt Weesper wethouder Leon de Lange.

De gesprekken gebeurde in twee teams. Team 1 deed de makkelijke onderwerpen en team 2 nam de ingewikkelde zaken voor hun rekening."Dus iedereen heeft zo z'n rol gehad in het proces. Dat was heel erg mooi. Het was echt teamwork", vertelt De Lange.

"Over een heleboel dingen waren we het gelukkig eens maar we hadden ook over dingen een verschil van mening. Maar we hebben gelukkig nooit echt ruzie gehad", zegt de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink lachend. Er stond voor Weesp een heleboel op het spel. Ze geven hun zelfstandigheid op en gaan op in het grote Amsterdam. Voor Leon de Lange stond tijdens de onderhandelingen de belangen van de inwoners altijd bovenaan. "Het moet echt wat bijdragen aan het leef- en woongenot van mijn inwoners in Weesp als ze zo meteen in Amsterdam zitten. Dat was altijd mijn hoeksteen in de onderhandelingen."

Inspraak Vooraf waren vele Weespers bang dat ze straks niets meer te zeggen hebben en hun invloed kwijt zijn. Maar de wethouder heeft zich daarvoor hard gemaakt, met resultaat. Weesp wordt een status aparte en wordt een stadsgebied in plaats van een stadsdeel. "Weesp krijgt een bestuurscommissie die hebben iets meer bevoegdheden en die kiezen een stadsbestuur." Weespers kiezen zelf de vertegenwoordiging voor hun bestuurscommissie. "En dat is dan de directe invloed en daarnaast heb je ook de reguliere inspraakmomenten waarin je bij de gemeenteraad bij Amsterdam zou kunnen melden", aldus De Lange. De angst die een hoop Weespers hadden is door de bestuurscommissie ondervangen. Maar dat is wel tijdelijk, na drie jaar wordt het geëvalueerd. "Weesp moet ook wel verder gaan integreren, je moet ook voorkomen dat Weesp een unieke positie op lange termijn blijft behouden. We worden wel gemeente Amsterdam en moeten daarin gaan meedraaien."

Door Weesp zeggenschap te laten houden over de eigen stad willen Weesp en Amsterdam er voor zorgen dat 'deze veranderingen zo min mogelijk ingrijpen in het leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft'. De Lange is blij met resultaat op dit lastige thema. "Als je ziet wat we nu rondom de nabijheid van bestuur hebben weten te realiseren, daar ben ik wel heel erg trots." Zorg Een ander lastig puntje tijdens de gesprekken was het thema 'zorg'. "Dan heb je het over hele kwetsbare groep inwoners van Weesp waarvan je echt wil dat als we fuseren ze zorg blijven houden. We zijn nu heel erg gericht op de regio Gooi- en Vechtstreek waar de zorg is georganiseerd en dat gaan we los laten en daar gaan we naar Amsterdam. Dat is een van de grootste opgaven geweest in het hele proces", vertelt de wethouder.

Cruciale punten "De meest cruciale punten die leven in Weesp daar staat wat over genoemd in het bestuursakkoord. Er staat ook iets heel erg kleins in, zoals de bloembakken aan de lantaarnpalen. Dat voelt klein, maar dat is voor de Weespers een belangrijk item om te blijven behouden." Overall hebben we een hele mooie deal en is het een illusie om te bedenken dat je 100 procent binnenhaalt. Maar op de belangrijkste thema's zijn er goede gesprekken gevoerd en zijn we heel erg blij met hetgeen nu in het bestuursakkoord staat." Bekijk hier de uitgebreide reactie van de Weesper wethouder op het bestuursakkoord:

Tot slot hebben we de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink ook om een reactie gevraagd op de fusie:

