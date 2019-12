Ten Hag: "Het heeft ons niet meegezeten"

Ajax had aan een gelijkspel tegen Valencia genoeg, maar wist na een tegendoelpunt van Rodrigo zelf niet te scoren. Daardoor gaan de Amsterdammers verder in de Europa League in plaats van de Champions League. "De Spanjaarden noemden het een wonder dat Valencia door is", aldus Ten Hag, "en ik denk dat dat zo is. Het heeft ons niet meegezeten, in de hele groepsfase en ook vanavond niet. Aan de bal hebben wij de nodige kansen gecreeerd. Dan is het zuur dat we nu met lege handen staan."