Enorme domper voor Ajax na uitschakeling in Champions League

AMSTERDAM - Ajax heeft dinsdagavond een enorme domper te verwerken gekregen. Tegen Valencia kwamen de Amsterdammers halverwege de eerste helft op achterstand. De 0-1 werd niet meer weggepoetst en dus is Ajax uitgeschakeld in de Champions League.

Ajax had aan een gelijkspel genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Na een sfeervolle entree werd er afgetrapt en de Amsterdammers zochten direct de aanval. Noa Lang liet aan de linkerkant na Dušan Tadić aan te spelen. In de achtste minuut mocht de Serviër het wel proberen; zijn knalharde schot vloog in het zijnet van Jaume Domènech.

De Amsterdammers hadden op wat slordigheden na nog geen echte problemen en André Onana had nog niets te doen gehad. Toch kwam Valencia na 24 minuten spelen op voorsprong. Ferrán Torres gaf de assist op een vogelvrije Rodrigo, die geen buitenspel stond omdat Joël Veltman was blijven hangen. De aanvaller schoot gelijk in de bovenhoek.