AZ-supporters en gemeente dolblij dat topper tegen Ajax in eigen stadion kan

"We hebben een besluit genomen nadat we een positief advies hebben gekregen van onze eigen afdeling en van TNO: het stadion is veilig", aldus de Alkmaarse wethouder Pieter Dijkman.

Het AFAS-stadion is alleen nog niet helemaal af. "Er zijn nu nog een aantal verbeteringsmaatregelen die worden doorgevoerd. As we speak zijn die nog gaande en we verwachten dat deze vrijdag afgerond zijn. Dan doen we een laatste controle."

'Gek seizoen'

De supportersvereniging van AZ is ook door het dolle heen nu bekend is dat de club zondag weer in eigen stadion mag spelen mét publiek. Voorzitter van de vereniging Matthijs Keuning kijkt terug op een bewogen jaar: "Het was een gek seizoen."