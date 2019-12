Bezoeker (19) gevangenis Westzaan gepakt met hasj in onderbroek

Een bezoeker van de gevangenis in Westzaan is gisteravond opgepakt omdat hij hasj mee naar binnen wilde smokkelen.

Dat melden wijkagenten uit Krommenie via Twitter.

De 19-jarige man kwam op bezoek bij zijn broer, maar bij binnenkomst sloeg een drugshond aan. Bij het fouilleren van de man bleek hij honderd gram in zijn onderbroek te hebben verstopt.

Zaanse gevangenis blijkt niet smokkelproof: regelmatig telefoon- of drugsvondsten

Een jaar geleden bleek dat gedetineerden in de gevangenis Zaanstad er flink op los feesten. Op camerabeelden (van een naar binnengesmokkelde telefoon) was te zien hoe de gevangenen dansen op muziek, blowen en drinken .

Omdat de politie 'een dergelijke blijk van broederliefde natuurlijk niet kan accepteren', is de man aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen.

Eerder was al gebleken dat dergelijke misstanden niet alleen de Zaanse gevangenis plaatsvinden. Ook in andere penintiaire inrichtingen, waaronder die in Heerhugowaard, bleken gevangenen zich geregeld te goed te doen aan naar binnen gesmokkelde alcohol en drugs.

De afgelopen jaren zijn gevangenissen intensiever gaan controleren op smokkelwaar. Zo worden er vaker scanners en honden ingezet. Opvallend genoeg was het bij gevangenissen naar binnen smokkelen van verboden goederen tot eerder dit jaar niet strafbaar. Sinds 1 november is dat wel het geval.