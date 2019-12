Station Zaandam slecht bereikbaar door kapotte lift: "Mindervaliden: neem de bus"

Zaanstad adviseert rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn de bus te nemen naar het station. De lift in het stadshart is opnieuw door vandalen vernield. De bus kan de beperkte reiziger naar de andere kant van het station brengen waar de liften het nog wel doen.

NH Nieuws

Annemieke Goudsmit zit in een rolstoel en is betrokken bij Platform Toegankelijk Zaanstad. Ze reageert teleurgesteld op het nieuws dat de lift weer buiten werking is: "Het is een hele tijd goed gegaan, wat jammer dat het nou toch weer misgaat", vertelt ze. Annemieke heeft al eerder actie ondernomen toen de lift naar het station en het stadshart en dus het gemeentehuis defect was. "Als je in een rolstoel zit kun je geen kant op als die lift het niet doet. Het advies om dan maar de bus te nemen is natuurlijk schandalig, dat kost zeeën van tijd en je moet gewoon met de trein kunnen, ook al zit je in een rolstoel."

