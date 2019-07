Station Zaandam slecht bereikbaar voor mindervaliden: roltrappen én lift buiten werking

ZAANDAM - Wie met een rolstoel, rollator of kinderwagen naar het station of Stadhuisplein in Zaandam wil, stuit letterlijk en figuurlijk op veel weerstand. Sinds een paar dagen is de roltrap officieel buiten werking en tegelijkertijd zou er al weken aan de nabijgelegen lift worden gewerkt.

Aangezien ook de lift aan de andere kant van het station 'defect' is, moeten mindervalide reizigers en mensen met een kinderwagen een andere route zoeken, zo meldt De Orkaan. Op een bordje bij het station staat dat het wel mogelijk is om de roltrap en lift naast de Mediamarkt te gebruiken.

Op Facebook laten Zaankanters weten dat het niet voor het eerst is dat er problemen zijn met de roltrappen en liften in het stationsgebied van Zaandam. Regelmatig weigeren ze dienst en ook de grootschalige renovatie aan het station gooit roet in het eten.

De gemeente heeft over de lift- en roltrapstoringen zelfs een apart infoblokje op hun website, waarin staat dat vandalisme meestal de oorzaak is van de problemen.

Vaste trap

De roltrappen op het Stadhuisplein worden dit jaar of volgend jaar vervangen voor een vaste trap. Sinds de aanleg in 2012 stonden ze meer dan zevenhonderd keer stil. Een vaste trap zal daardoor zo'n 35.000 euro aan jaarlijkse onderhoudskosten besparen, maar de aanleg ervan kost ongeveer vier ton.