Zaanse rolstoelgebruikers zijn lift- en roltrapstoringen meer dan zat: "Het is ondoenlijk"

ZAANSTAD - De rolstoeltoegankelijkheid van het stadshart van Zaandam laat zeer te wensen over. "De liften en de roltrap doen het vaker niet dan wel en voor rolstoelgebruikers is dat echt ondoenlijk", aldus een gefrustreerde Annemieke Goudsmit van het Platform Toegankelijk Zaanstad.

Vooral het feit dat mindervaliden niet weten waar ze aan toe zijn, stuit Goudsmit tegen de borst. "Als je van tevoren weet of er een storing of onderhoud is, kan je in ieder geval een andere route kiezen."

'Posten bij de lift'

De liften worden ook vaak vernield en daar gebeurt volgens de rolstoelgebruikers te weinig aan. Er hangen camera's bij de liften in de buurt, maar desondanks slaan vandalen vaak hun slag. "Als de gemeente daar niets aan doet, zijn we van plan zelf, als rolstoelgebruikers, een week te gaan posten bij de liften", aldus Goudsmit. "Daarmee willen we laten zien hoe belangrijk functionerende liften voor ons zijn."

De gemeente heeft verbetering beloofd en gaat nog deze week een softwarespecialist sturen die de liften gaat nakijken. Ook komt er een noodnummer op de deur.

Roltrap

Maar niet alleen de liften zijn een zwak punt, want ook één van de roltrappen laat het vaak afweten. De roltrap is niet geschikt voor de buitenlucht en doet het vaker niet dan wel.

Lees ook: Station Zaandam slecht bereikbaar voor mindervaliden: roltrappen én lift buiten werking

Een voorstel van de wethouder om de roltrap te vervangen door een vaste trap wordt na de vakantie in de gemeenteraad behandeld. De vervanging kost vier ton, maar op den duur zou dat goedkoper zijn dan het aan de praat houden van de roltrap.