Grote FNV-bijeenkomst voor personeel Tata Steel in reactie op ontslaggolf

Stakingsacties zijn nu nog niet aan de orde, al sluit de bond deze in een later stadium niet uit. Maandag gaat de vakbond in alle vroegte flyeren bij de poorten van Tata Steel. De FNV hoopt het personeel op die manier massaal naar de bijeenkomst van dinsdag te krijgen. Deze vindt plaats op het parkeerterrein van FC Velsenoord, waar een tent wordt geplaatst. Vakbondsbestuurders zullen het personeel daar toespreken.

Europa

De ontslagen bij Tata Steel zijn onderdeel van een grote bezuinigingsoperatie waarbij in heel Europa zo'n 3.000 arbeidsplaatsen vervallen. In IJmuiden is de kaalslag het grootst in de kantoor- en managementfuncties; tweederde van de ontslagen vallen in die groep. De FNV keert zich fel tegen de ontslagen.

Bestuurder Aad in 't Veld noemde die eerder 'onacceptabel', met name vanwege een zogeheten werkgelegenheidspact dat werknemers moet beschermen tegen gedwongen ontslag.