NH Airtime: De vernieuwde Crown Lounge van KLM op Schiphol

Er is ruimte voor 1400 passagiers op een oppervlakte van 6800 vierkante meter, je kan er gratis eten, drinken, douchen en (tegen betaling) zelfs slapen: de vernieuwde Crown Lounge van KLM op Schiphol. Vijf jaar geleden werd de eerste steen gelegd, maar inmiddels is deze luxe Business Class-lounge volledig in gebruik. NH Airtime werd er rondgeleid.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Helaas is de vernieuwde Crown Lounge niet voor iedereen. Om er binnen te komen moet je in het bezit zijn van een Business Class-ticket of een trouwe klant van KLM zijn met een heleboel frequent flyer miles. De ingang van de lounge, tussen de E- en F-pier in het non-Schengengebied van Schiphol, valt niet op... tot je de roltrap naar boven neemt.

Slaapcabines

Maar liefst 5.000 beroemde Delfts Blauwe KLM-huisjes versieren de entree naar de Crown Lounge. Eenmaal binnen kun je kiezen uit vijf wachtruimtes: de Polder, de City, de Sea, de Dutch Mountain, en tegen extra betaling kan er ook gegeten en gedronken worden op de Sky-verdieping. Wie zich vies voelt kan een douchecabine reserveren. Voor passagiers die een urenlange wachttijd hebben, zijn er zelf slaapcabines. Voor drie uur slapen ben je wel 49.50 euro kwijt.

De Crown Lounge van KLM is een van de acht luxe wachtruimtes op Schiphol. Zowel in het Schengen (vluchten binnen Europa) als in het non-Schengengebied zijn er Business Class-lounges te vinden.