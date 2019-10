KLM: 's werelds oudste luchtvaartmaatschappij is vandaag 100 jaar geworden

SCHIPHOL - KLM is vandaag 100 jaar oud geworden. Op 7 oktober 1919 werd in Den Haag de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij opgericht. Vandaag, precies een eeuw later, is KLM de oudste vliegmaatschappij ter wereld die nog onder dezelfde naam opereert. KLM viert de hele dag feest in Amsterdam en op Schiphol. NH Nieuws stond de afgelopen maanden al meerdere keren stil bij het honderdjarig bestaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Niet alleen KLM viert dit jaar haar honderdste verjaardag, maar ook vliegtuigbouwer Fokker en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werden een eeuw geleden opgericht. Het feestjaar werd in maart in Amsterdam-Noord door koning Willem-Alexander ingeluid. Het klapstuk was een onaangekondigde 'fly-by' boven Amsterdam van een Boeing 777-300 van KLM, begeleid door vier F-16's.

De laagvliegende Boeing en F-16's werden niet door iedereen in Amsterdam gewaardeerd. Sommige inwoners dachten getuige te zijn van een kaping en dat daarom de F-16's het toestel hadden onderschept. De feestelijke fly-by leidde zelfs tot Kamervragen.

Lees ook: Amsterdammers schrikken van vliegshow: "Hier doken mensen naar de grond"

In het stadsarchief van Amsterdam was de afgelopen maanden de KLM-fototentoonstelling 'Let Fly Away' te zien, met foto's van onder andere Paul Huf, Sem Presser en Carel Blazer.

Tekst gaat verder onder de video:



Hoofddorper Thijs Postma schilderde nagenoeg het hele Nederlands Transport Museum vol met de expositie 'Kunst en Vliegwerk', en postzegelverzamelaars werden dit jaar op hun wenken bediend met speciale 100 jaar luchtvaart-postzegels.

Lees ook: Honderd jaar KLM: stikstofcrisis of niet, het imago van Neerlands trots blijft overeind

KLM wilde haar eigen honderdjarige bestaan in stijl van start laten gaan door precies honderd dagen voor 7 oktober te gaan aftellen met een groot feest en de komst van haar eerste Boeing 787-10 Dreamliner. Helaas gooide fabrikant Boeing roet in het eten: niet alle papieren bleken in orde en de levering van de Dreamliner -met een grote 100 erop- werd een dag uitgesteld.

Tekst gaat verder onder de video:



Een dag te laat of niet: voor vliegtuigspotters, KLM-fans en zelfs een heuse Dreamliner-piloot was de landing op Schiphol van de nieuwe Boeing 787-10 een feest op zich.

Tekst gaat verder onder de video:



100ste huisje

Vandaag is dan toch echt het hoogtepunt van KLM's feestjaar. De luchtvaartmaatschappij heeft zeker honderd journalisten uit binnen- en buitenland uitgenodigd voor het verjaardagspartijtje dat in het Renaissance Hotel bij Schiphol-Oost vanochtend losbarst. Samen met nog talloze andere genodigden trekken zij later vandaag naar Hangar 10 waar het honderdste Delfts Blauwe-huisje wordt gepresenteerd, tegelijkertijd met de overhandiging van een jubileumboek.

Die huisjes zijn ware collector's items. Ieder jaar op de verjaardag van KLM wordt een nieuw huisje gepresenteerd. De miniatuurhuisjes zijn gevuld met jenever en worden op vluchten uitgedeeld aan World Business Class-passagiers. Vorig jaar stond het Douwe Egbertswinkeltje in Joure model. Wat het dit jaar wordt, zal vanmiddag blijken.

Lees ook: KLM-huisje nummer 99 is bekend, maar wat wordt nummer 100?

Uiteraard wordt er vandaag ook gewoon gewerkt door het personeel van KLM. Naar verluidt worden er taartjes aan boord van KLM-vluchten uitgedeeld aan de passagiers, zodat zij het feestje ook een klein beetje mee kunnen vieren. Het is het minste wat de maatschappij voor haar klanten kan doen, want zonder passagiers had KLM die honderd jaar natuurlijk nooit kunnen halen.