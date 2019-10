Honderd jaar KLM: stikstofcrisis of niet, het imago van Neerlands trots blijft overeind

SCHIPHOL - KLM bestaat maandag honderd jaar. Hoe houdt de luchtvaartmaatschappij haar sterke imago overeind in tijden waarin de stikstofcrisis het gesprek van de dag is en het woord 'vliegschaamte' regelmatig valt? We vroegen het aan merkendeskundige Paul Moers.

"KLM is ons nationale trots en het is een ijzersterk merk", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het moment dat je een KLM-vliegtuig instapt, voelt als thuiskomen. Ze worden gezien als één van de veiligste vliegmaatschappijen en ze zijn heel scherp op social media. Daar durven ze af te wijken van de norm."

Dat KLM het goed doet, blijkt ook uit jaarlijkse cijfers van het Reputation Institute. Vorig jaar stond de luchtvaartmaatschappij op plek 82 van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld. Alleen de Nederlandse bedrijven Philips (plaats 19) en Heineken (plaats 62) staan boven KLM.

Vliegschaamte

Of het imago een deuk oploopt nu mensen steeds milieubewuster worden? "Dat valt heel erg mee", vindt Moers. "We hebben het allemaal wel over vliegschaamte, maar ondertussen boeken we nog gewoon reisjes naar het buitenland. Nederlanders zijn principieel, maar als het puntje bij paaltje komt, gooien we deze principes ook zo weer overboord wanneer het ons uitkomt."

Dat betekent niet dat KLM nu achterover kan gaan leunen, benadrukt de merkendeskundige. "Het is een kwestie van het goede imago onderhouden. We moeten niet vergeten dat KLM al veel doet voor het milieu, zoals nadenken over verpakkingen van vliegtuigmaaltijden. Maar ook in de toekomst moeten ze alle aandacht aan het milieu blijven geven en concrete stappen nemen om de reputatie hoog te houden."

Volgens Moers is de situatie van de luchtvaartmaatschappij ook anders dan bij bijvoorbeeld staalfabrikant Tata Steel. "Daar blijkt nu dat mensen echt ziek worden. De discussie rondom stifstof is nog erg vaag, daar moet echt nog meer onderzoek naar worden gedaan."

Bedrijfstrots

Volgens Moers betekent KLM ook veel voor de werkgelegenheid. "KLM is een onwaarschijnlijk belangrijke werkgever in de Nederlandse maatschappij. Er werken zoveel mensen en de bedrijfstrots is gigantisch. Werknemers vinden het leuk om voor KLM te werken, net als dat Nederlanders het leuk vinden om met KLM te vliegen."

Zo ook Heemsteder Ed van Zonneveld, hij werkte van 1964 tot en 1994 bij KLM. Eerst bij de tankdienst en later bij de autodienst van de maatschappij. Van Zonneveld reed rond met de directie en met bemanningen uit binnen- en buitenland. 25 jaar na zijn pensioen is hij nog even trots op KLM.

Huisjes

Dat Van Zonneveld nog zoveel van de luchtvaartmaatschappij houdt, blijkt wel uit zijn verzameling van KLM-huisjes, modelvliegtuigen en andere zeer zeldzame collector's items. De Heemsteder heeft alle Delfts Blauwe KLM-huisjes, die uitsluitend aan Business Class-passagiers op lange vluchten worden uitgedeeld. Vanaf maandag ontbreekt er desondanks wel weer eentje als het honderdste huisje bekend wordt gemaakt.

Dat men het tegenwoordig over vliegschaamte heeft en dat trots zijn op KLM niet meer zo vanzelfsprekend is, merkt Ed van Zonneveld ook:

Stakingen

Ook Ron Wunderink werkte jarenlang voor KLM. De oud-perschef schreef het boek Met KLM de wereld rond over het 100-jarige bestaan. Ook hij denkt dat KLM weinig last heeft van de discussie over vervuiling, omdat de luchtvaartmaatschappij in zijn ogen al veel doet om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

Personeelstakingen zijn volgens de oud-perschef een groter probleem. "Passagiers hebben daar last van. Maar zo lang je er goed over communiceert, heb ik wel het gevoel dat mensen ook begrijpen waarom er wordt gestaakt."

Communiceren

Eerlijk en duidelijk communiceren is volgens hem dan ook de reden dat KLM zo'n goed imago heeft. Hij noemt als voorbeeld de vliegtuigramp van Tenerife. In 1977 botsten daar twee vliegtuigen op elkaar, waaronder een van KLM, en kwamen 538 mensen om het leven. "Met sommige nabestaanden hadden we jarenlang contact. Men had toen veel begrip voor de wijze waarop KLM omging met de situatie. Je moet pieken in tijden van crisis."

Naast de manier van communiceren, heeft KLM volgens Wunderink ook altijd ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. "Ze hebben er altijd voor gezorgd dat ze deze ontwikkelingen direct toepasten. Bijvoorbeeld het meteen bestellen van nieuwe vliegtuigen en er gebruik van maken. Want hoewel communiceren heel belangrijk is, moet het product natuurlijk ook goed zijn."

Bekijk hier een video (1969) die ter ere van het 50-jarig bestaan van KLM is gemaakt: