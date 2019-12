Steker Albert Cuypmarkt veroordeeld tot tbs met voorwaarden

Waterpijpverkoper Taha E. is volgens de rechtbank schuldig aan poging tot doodslag van een vader en zijn zoon op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt. Hij wordt veroordeeld tot tbs met voorwaarden.

De steekpartij vond in maart van dit jaar plaats. Het Openbaar Ministerie eiste eerder tbs met een dwangverpleging tegen E, maar de rechtbank kiest voor tbs met voorwaarden. Daardoor is hij onder meer verplicht zich te laten opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek. Hij moet daarbij alle aanwijzingen van de artsen en de reclassering opvolgen.

Wanen

Volgens de rechtbank blijkt uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek dat de man tijdens de steekpartij in een psychose verkeerde en werd geleid door wanen. 'De rechtbank is het met de deskundigen eens dat de steekpartij hem daarom niet kan worden toegerekend. Daarom wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging.'

De rechtbank noemt de twee pogingen tot doodslag op de twee marktkoopmannen 'buitengewoon ernstige misdrijven'. 'Verdachte heeft op een druk bezochte markt ogenschijnlijk vanuit het niets herhaaldelijk en met kracht met een mes op de slachtoffers ingestoken. Verdachte heeft met deze zeer agressieve gedragingen de slachtoffers ernstig verwond en het is niet ondenkbaar dat dit incident fataal hadden kunnen aflopen.'

Geen terroristisch motief

Meerdere marktondernemers vertelden eerder dat ze de autoriteiten eerder hebben gewaarschuwd voor E. De Egyptenaar zou volgens hen steeds agressiever en religieuzer zijn geworden. De advocaat van de Joodse marktkoopmannen stelde dat de verdachte is geradicaliseerd. De rechtbank zegt echter geen 'racistisch of terroristisch motief' te kunnen vaststellen bij E.

E. moet beide marktkoopmannen in totaal ongeveer 11.000 euro schadevergoeding betalen.