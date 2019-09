Deskundigen: "Albert Cuyp-steker ontoerekeningsvatbaar door psychose"

AMSTERDAM - Taha E., de 46-jarige man die in maart van dit jaar marktkoopman Martin Colmans en zijn zoon Sharon neerstak, zou tijdens het incident in een psychose hebben verkeerd. Deskundigen stellen dat hij ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de steekpartij.

Dat werd vanmorgen duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt E. ervan dat hij de twee marktkoopmannen, Martin en Sharon, opzettelijk van het leven heeft geprobeerd te beroven met een mes. Ook zou hij een derde persoon met het mes hebben bedreigd. Bij de steekpartij raakten de twee slachtoffers ernstig gewond.

E., van Egyptische komaf en zelf ook ondernemer op de Albert Cuyp, kan zich niets herinneren van het incident. 'Ik doe dit soort dingen niet. Dit was een heel ander persoon. Nu voel ik mij normaal', verklaart hij tegenover de rechtbank.

'Vreemde geur'

"Waarom heeft u gestoken?" Die vraagt krijgt E. door zowel de rechtbank als de officier van justitie verschillende keren voorgeschoteld. Het antwoord blijft uit. E. stelt dat hij 'een vreemde geur' rook, die hem 'gek' maakte. "Ik voelde dat ik van binnen aan het branden was. Ik dacht dat ik doodging. Soms, als ik deze geur waarneem, heb ik de neiging om mezelf van de zesde verdieping naar beneden te gooien", vertelt E.



Volgens de deskundigen kampt E. met psychotische episodes. "Het is niet iets doorlopends, maar wel iets dat terugkeert. In de loop der jaren zijn de psychoses toegenomen. Hij kon dat onderdrukken door naar Egypte af te reizen om tot rust te komen. De laatste keer is dat niet gelukt en is het geëscaleerd", verklaart de psychiater.

TBS

De deskundigen, een psycholoog en een psychiater van het Pieter Baan Centrum (PBC), vinden het belangrijk dat E. behandeld wordt, maar volgens hen is tbs 'niet strikt noodzakelijk'. "Als je binnen een jaar niet bereikt met deze man wat je wil bereiken, lukt dat ook niet binnen tien jaar", stelt de psychiater. "Zonder behandeling is de kans op herhaling hoog, maar niet accuut", vult de psycholoog haar aan. Het leidt tot zichtbare onvrede bij de slachtoffers en hun familie.

Het OM komt later vandaag met de strafeis tegen Taha E. Officier van justitie Bas van de Vliet liet vanmorgen, na de verklaringen van de deskundigen, al direct doorschemeren wel te denken aan een tbs-maatregel. "Er zitten hier twee mensen in de zaal die er ook niet meer hadden kunnen zitten. Ik wil dat dit niet nog een keer gebeurt", aldus de officier van justitie.