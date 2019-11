Zoektocht naar vermiste vissers gaat deze ochtend verder

Er is gisteren alleen passief gezocht door de hulpdiensten. "De wind is te hard, waardoor er een golfslag is van zo'n drie meter hoog", aldus een woordvoerder. "Het Kustwacht-vliegtuig gaat wel scherper patrouilleren en ook ons vaartuig kijkt goed rond. En wellicht dat ook andere vissers weer het water opgaan om te zoeken. Maar meer kunnen we op dit moment niet echt doen."

Gezonken

Nadat de UK165 Lummetje woensdagochtend in alle vroegte verging, is elf uur lang naar de twee Urkers gezocht. De kotter zelf werd in de loop van de ochtend door een mijnenjager gevonden, maar van de opvarenden ontbreekt ieder spoor. Het nieuws komt hard aan in de visserswereld.