Amsterdamse Hudson's Bay moet van rechter nog jaren openblijven

AMSTERDAM - Warenhuisketen Hudson's Bay had aangekondigd voor het einde van dit jaar alle Nederlandse vestigingen te willen sluiten, maar is volgens het gerechtshof in Amsterdam verplicht om twee filialen ook na 1 januari 2020 open te houden .

Het gaat om de warenhuizen aan het Amsterdamse Rokin en in Breda. Volgens vrijdag gepubliceerde uitspraken had de warenhuisketen eerder langjarige huurovereenkomsten afgesloten, en kan het bedrijf daar niet zomaar onderuit.

Belang andere winkeliers

Niet alleen de verhuurder van het vastgoed, maar ook andere winkeliers rond de panden in de Amsterdamse Kalverpassage en de Barones te Breda hebben er groot belang bij dat de winkels openblijven, oordeelt het hof. De rechters rekenen Hudson’s Bay ook aan dat de keten geen overleg heeft gevoerd met de betreffende verhuurder. De winkels zouden in ieder geval tot 31 augustus 2022 respectievelijk 2021 in bedrijf moeten blijven.

De Nederlandse tak van het Canadese Hudson's Bay vroeg donderdag al uitstel van betaling aan om dezelfde uitspraken, nog vóór de juridische stukken officieel naar buiten kwamen. Het bedrijf stelde hierdoor en door de bijbehorende dwangsommen niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het bedrijf maakte in september van dit jaar bekend uit Nederland te willen vertrekken.

Verhuurder naar rechter

De verhuurder van de vestigingen was om de aangekondigde sluiting van de winkels eerst naar de kortgedingrechter gestapt. Die stelde begin deze maand al dat Hudson's Bay de huur niet zomaar kon opzeggen. Hudson's Bay is vervolgens in beroep gegaan bij het hof.