Hudson's Bay vraagt uitstel van betaling aan

De onderneming kan, vanwege een gerechtelijke uitspraak en voortvloeiende dwangsommen, zijn crediteuren naar eigen zeggen niet langer "gelijkelijk behandelen". In overleg met de bewindvoerder wordt gekeken of de winkels, zoals eerder aangekondigd, tot het einde van het jaar kunnen openblijven.

De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay Company (HBC) maakte half september bekend voor het einde van het jaar uit Nederland te vertrekken. Hudson's Bay heeft vijftien winkels in Nederland en circa 1.400 mensen in dienst. In Noord-Holland is de keten te vinden in Amstelveen, Amsterdam en Haarlem.