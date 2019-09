Hudson's Bay voor eind dit jaar weg uit Nederland

HAARLEM - Hudson's Bay Company (HBC) vertrekt voor het einde van het jaar uit Nederland. De warenhuisketen maakt dat momenteel bekend aan zijn personeel.

Eerder meldde NH Nieuws al dat er in Haarlem een 'serieus personeelsoverleg' was vanmiddag. Volgens een bron hebben medewerkers gehoord dat de winkel per 31 december sluit. Het filiaal in Haarlem blijft, net als een aantal andere filialen, de rest van de dag dicht.

Hudson's Bay heeft vijftien winkels in Nederland, waarvam drie in Noord-Holland (Haarlem, Amstelveen en Amsterdam). Er werken circa 1.400 medewerkers.

De winkelketen zit al lange tijd in zwaar weer. Deze zomer meldde het blad Quote al dat de huurovereenkomst is opgezegd van het voormalige V&D-pand in het centrum van Haarlem. Begin deze maand meldden de vakbonden dat ze waren ingelicht over het collectieve ontslag van 1.400 medewerkers.