'Hudson's Bay zegt huur op in Haarlem'

HAARLEM - Hudson's Bay heeft in Haarlem de huurovereenkomst opgezegd. Dat meldt Quote. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat het in Nederland nieuwe warenhuis moeilijke tijden doormaakt. Het publiek blijft weg.

Bronnen vertellen aan het zakenblad dat het in Haarlem over en uit is, ook al loopt het huurcontract nog een aantal jaar door. Quote concludeert dat Hudson's Bay in ieder geval in Haarlem 'de witte vlag strijkt.'

Hudson's Bay zit pas een jaar in Haarlem. Het Canadese warenhuis en de verhuurder reageren niet in het artikel.

De Hudson's Bay zit in Haarlem in het beeldbepalende pand in de Grote Houtstraat waar decennialang de V&D zat. Dit warenhuis ging eind 2015 failliet. Jarenlang zaten er kunstenaars in het pand totdat het nieuwe warenhuis kwam. Haarlemmers hoopten overigens op de komst van de Bijenkorf.

Quote zinspeelt erop dat ook andere filialen van Hudson's Bay, zoals in Amstelveen, gaan stoppen.