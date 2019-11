Plofkrakers proberen geldautomaat in Amsterdam-Noord op te blazen

AMSTERDAM - Aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord is afgelopen nacht geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Meerdere hulpdiensten, waaronder de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), zijn aanwezig.

Deze beslissing kwam een paar dagen na de oproep van burgemeester Halsema om nieuwe locaties te zoeken voor geldautomaten in woonwijken.

Volgens de politie hebben meerdere personen rond 03.30 uur geprobeerd de geldautomaat op te blazen. De automaat is vernield en er hangt een draadje uit van waarschijnlijk een explosief. Het plein is door de politie afgezet.

De laatste paar weken worden er om de haverklap plofkraken of pogingen tot plofkraken gepleegd, vooral op ABN Amro-pinautomaten. Alhoewel er volgens de politie niet vaak wat wordt buitgemaakt, zijn er alleen in de afgelopen twee weken al zes plofkraken in Noord-Holland geweest. De daders worden zelden opgepakt.

In onderstaande kaart zijn alle plofkraken van de afgelopen twee jaar te zien: