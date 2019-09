Plofkrakers slaan vaker toe, maar de buit houdt niet over

NOORD-HOLLAND - Hoewel we in Nederland de best beveiligde geldautomaten van Europa hebben, stijgt dit jaar het aantal plofkraken. De politie breekt er zich het hoofd over, want plofkrakers maken nog zelden papiergeld buit. Dat schrijft het AD.

Ze richten ravages aan in winkelcentra en woonwijken, maar vertrekken bijna nooit meer met geld. Toch houdt de geldautomaat een magische aantrekkingskracht op criminelen: tot en met eind augustus zijn al 37 plofkraken met explosieven gepleegd, blijkt uit cijfers van de politie. Dat is bijna evenveel als in heel 2018 (43 plofkraken).

Ook in Noord-Holland zijn er afgelopen jaar verschillende plofkraken geweest. Vooral in Amsterdam zijn geldautomaten het doelwit. Twee weken geleden is er nog geprobeerd om een automaat in winkelcentrum Molenwijk te kraken.

Jos van der Stap van de politie vindt de stijging moeilijk te verklaren, legt hij uit in de krant. "De verbetenheid waarmee ze het blijven proberen, is onbegrijpelijk. Want elke mislukte plofkraak is riskant en kost geld. Ze hebben toch steeds explosieven en vluchtauto’s nodig. Wat we wel weten, is dat plofkrakers voortdurend nieuwe methoden zoeken om een zwakke plek in de beveiliging te vinden. Dat is een voortdurende wedloop."

