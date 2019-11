Effectief Ajax wint ook bij Lille

LILLE - Dankzij goals van Hakim Ziyech en Quincy Promes heeft Ajax met 2-0 gewonnen op bezoek bij Lille. Door de drie punten staat de ploeg van Erik ten Hag ook bovenaan in de groep. Een gelijkspel tegen Valencia over twee weken volstaat voor plaatsing voor de achtste finales van de Champions League.

Binnen twee minuten was het alweer raak, net als tegen Chelsea . Na een mooie aanval via Sergiño Dest, Donny van de Beek, Zakaria Labyad en Dusan Tadic was Ziyech het eindstation. De spelmaker schoof gedecideerd binnen: 0-1.

Gevaar van Lille

Binnen een kwartier kreeg Tadic de kans op 0-2. Ziyech gaf een steekbal, waarmee hij de Serviër alleen voor het doel zette. Met rechts schoot hij de bal tegen doelman Mike Maignan aan.

Na een half uur werd de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk. En het had eigenlijk ook meteen raak moeten zijn. Jonathan Bamba stond aan het einde van een snelle counter, maar hij schoot vrij voor André Onana over met buitenkantvoet. Lille bleef daarna gevaarlijk tot aan de pauze.

Vroege wissels

Ajax moest vlak voor rust noodgedwongen wisselen, omdat Labyad geblesseerd raakte aan zijn knie. De rechtsbuiten schreeuwde het uit, speelde nog even verder, maar werd vervangen door Noa Lang. Ook direct na rust greep Erik ten Hag in. Noussair Mazraoui bleef met een gele kaart op zak achter in de kleedkamer, Edson Álvarez was zijn vervanger.

Ook in de tweede helft had Ajax het moeilijk met Lille. Jonathan Ikone had de 1-1 op zijn schoen, maar ook hij schoot van dichtbij over. Dat bleek het startsein voor de Amsterdammers om weer beter te gaan voetballen. Niet geheel verrassend was het Promes die bij de tweede paal weer wist te scoren. En net zoals tegen Chelsea en Heracles Almelo was de assist van Ziyech.