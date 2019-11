Ajax sleept er met negen man gelijkspel uit in thriller bij Chelsea

Ajax beleefde in de uitwedstrijd in de Champions League tegen Chelsea een onwaarschijnlijk avond. De ploeg leek op weg naar de winst met een 4-1 voorsprong, maar door rode kaarten van Daley Blind (2xg) en Joël Veltman (hands) moesten de Amsterdammers de laatste twintig minuten met negen spelers verder. Chelsea belegerde het doel van de Amsterdammers en kwam tot 4-4. Met negen man was dat nog een aanvaardbaar resultaat voor de Amsterdammers. Omdat Valencia won van Lille hebben Ajax, Chelsea en Valencia nu allemaal zeven punten na vier duels. Ajax blijft op doelssaldo de nummer één van groep H. Als Ajax thuis wint van Valencia zijn de Amsterdammers door.



Pro Shots/Jasper Ruhe

Met twee ploegen die snel, technisch en aanvallend voetbal wilden spelen werd het een aantrekkelijke wedstrijd voor het publiek op Stamford Bridge. Dat bleek ook al snel want binnen vijf minuten stond het 1-1. Al in de tweede minuut werd een vrije trap van Promes licht getoucheerd door Abraham, waarna de bal achter de Engelse keeper verdween. Drie minuten later schoot Jorginho een penalty raak, die door Joël Veltman was veroorzaakt.

Na twintig minuten spelen kwam Ajax opnieuw op voorsprong. Promes kopte een voorzet van Hakim Ziyech onberispelijk raak. Deze keer zorgde hij dat zijn grote teen net niet buitenspel stond, zoals in de wedstrijd in Amsterdam gebeurde.

Tien minuten voor de rust zorgde Ziyech voor de 1-3. Een vrije trap van hem van bijna bij de hoekvlag draaide bijna het doel in. Keeper Arrizabalaga gaf met zijn neus het laatste zetje, zodat het de tweede eigen goal werd. De bal deed een beetje denken aan de vrije trap van Lasse Schöne bij Real Madrid van vorig seizoen, alleen ging die er onaangeraakt in.

Chelsea startte sterk aan de tweede helft. Kurt Zouma rukte meteen snel op over de as van het veld, maar schoot vervolgens te gehaast over. Andre Onana moest daarna een aantal keer in actie komen, onder meer bij een schot van Abraham. Maar Ajax counterde na weer een aanval van Chelsea snel. Ziyech gaf een harde voorzet van rechts, die door Donny van de Beek met een diagonaal schot tot doelpunt werd omgetoverd. Van de Beek is daarmee de eerste Nederlander die in vier uitwedstrijden op rij in de Champions League scoorde.

Maar Chelsea bleef levensgevaarlijk en dat resulteerde in de 63e minuut in de 2-4 van Cesar Azpilicueta. Zes minuten later kantelde de wedstrijd volledig. Daley Blind kreeg zijn tweede gele kaart en moest vertrekken en meteen daarna kreeg Veltman de bal tegen zijn arm, die langs zijn lichaam hing. De scheidsrechter gaf hem ook zijn tweede gele kaart, zodat Ajax met negen man verder moest. Bovendien kreeg Chelsea de tweede penalty van de avond, die door Jorginho werd benut: 3-4. Ten Hag wisselde Ziyech en David Neres voor Edson Álvarez en Perr Schuurs. De negen spelers verdedigden met man en macht, maar in de 74e minuut werd het 4-4. Eerst werd de bal op de lat geschoten en Reece James schoot in de rebound de 4-4 binnen. Niet lang daarna leek het 5-4 te worden, maar die goal werd afgekeurd vanwege hands van een van de Engelse aanvallers. Ajax probeerde af en toe om er toch nog uit te komen en Álvarez was nog dicht bij de 4-5. Ondertussen ontstonden er buiten het stadion problemen. Supporters die na de 1-4 naar huis waren gegaan wilden weer terug het stadion in, wat niet meer mocht.