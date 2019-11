Bibian Mentel onder het mes vanwege tumor: "Zoveelste zware operatie in korte tijd"

LOOSDRECHT - Bibian Mentel moet morgen weer onder het mes. De oud-paralympisch snowboardster vecht al twintig jaar tegen kanker en kreeg onlangs te horen dat er een nieuwe tumor op een ruggenwervel is ontdekt. "Hopen dat haar lichaam het nog aankan."

Dat schrijft haar man Edwin Spee op Facebook . Tijdens de urenlange operatie zal de aangetaste wervel gedeeltelijk worden verwijderd, vervangen en gestut, om te voorkomen dat Bibian haar rug kan breken. "De zoveelste zware operatie in zo'n korte tijd", aldus Edwin.

Quote

Hij laat weten dat de operatie niet zonder risico's is. "De artsen hebben ons gewaarschuwd voor complicaties en we hebben moeten aangeven of Bibian gereanimeerd wil worden, mocht haar hart het niet meer trekken."

Toch is Spee er van overtuigd dat 'ze ook deze wedstrijd gaat winnen'. "Lieve schat, jij bent nog lang niet klaar op deze aardbol. Jouw boodschap 'LEEF' is te inspirerend voor velen!"