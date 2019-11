Offensief tegen racisme met minuut stilte: "Ook op de amateurvelden moet het stoppen"

"Het is bijna iedere week raak en daar hebben we echt genoeg van. De maat is vol."

Het amateurvoetbal blijft niet achter. Bij Zeeburgia maakte het incident veel los en dus besloot het bestuur van de amateurclub de minuut stilte over te nemen. "Ook op de amateurvelden moet het racisme stoppen", vertelt Marianna van Leeuwen, voorzitter van Zeeburgia. "Het is bijna iedere week raak en daar hebben we echt genoeg van. De maat is vol."