Indrukwekkend gebaar tegen racisme op voetbalvelden

VOLENDAM - V oetballers in de Keuken Kampioen Divisie zijn meteen na de aftrap van de wedstrijden van vanavond een minuut stil blijven staan. Bij de wedstrijd Excelsior - Volendam was er daarnaast een indrukwekkend gebaar voor speler Ahmad Mendes Moreira.

Met het statement willen de voetballers letterlijk en figuurlijk stilstaan bij de strijd tegen racisme en discriminatie. Op alle borden in de stadions verscheen het bericht: "Racisme? Dan voetballen we niet."



De directe aanleiding tot de actie is het incident bij de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior van afgelopen zondag, waarin voetballer Ahmad Mendes Moreira het slachtoffer was van racistische leuzen van Den Bosch-supporters. Arbiter Laurens Gerrets legde daarop korte tijd de wedstrijd stil.

Rode kaart

Excelsior speelt vanavond in eigen huis tegen Volendam. Na 18 minuten spelen (het rugnummer van Mendes Moreira), ging het publiek staan en toonden zij een rode kaart met daarop de tekst: "Geef racisme de rode kaart".