Profvoetballers leggen wedstrijden stil om aandacht te vragen voor racisme

AMSTERDAM - Komend weekend zal er bij iedere wedstrijd in het Nederlands betaald voetbal één minuut niet gevoetbald worden. Dit om aandacht te vragen voor racisme, naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior van afgelopen zondag. Excelsior is vrijdag de tegenstander van FC Volendam.

Door een minuut niet te spelen na het eerste fluitsignaal willen de 34 betaald voetbalclubs gezamenlijk een statement maken tegen racisme. Zondag liep Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira (foto) het veld af, nadat hij racistisch was bejegend door de aanhang van FC Den Bosch.

'Racisme? Dan voetballen we niet'

Er wordt opgeroepen om de bal wel in het spel te laten, maar de spelers moeten stil blijven staan. Tijdens de eerste minuut wordt via de boarding en/of scorebord een duidelijk statement afgegeven: 'Racisme? Dan voetballen we niet'.

Omdat er in de eerste minuut niet gespeeld wordt, krijgen alle wedstrijden in ieder geval één minuut extra tijd aan het einde van de eerste helft.

'Geef racisme de rode kaart'

Bij Excelsior, dat vrijdagavond thuis speelt tegen FC Volendam, staat er ook een actie gepland in de 18e minuut. Op alle stoelen zullen rode kaarten te vinden zijn met de tekst: 'Geef racisme de rode kaart', zo meldt de club. Daarnaast roept Excelsior op om samen de zaklamp van de mobiele telefoon omhoog te houden en de actie massaal te steunen.

Verder gaat Telstar in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond op bezoek bij FC Dordrecht. Zaterdagavond komen onze Noord-Hollandse eredivisieclubs in actie. AZ moet naar FC Utrecht en Ajax ontvangt Heracles Almelo.

Dinsdag liet het Nederlands elftal al blijken dat het genoeg is, door onderstaande foto te plaatsen op social media.