Actievoerders uit 1992 zien nog steeds racisme in het voetbal: "Er is een keihard sanctiesysteem nodig"

'Doe effe normaal!' Met die slogan en een advertentie stelde Haarlemmer Jaap Sluis in 1992 racisme in het voetbal aan de kaak, nadat hij racistische spreekkoren hoorde op de tribune van Feyenoord. David Endt, op dat moment werkzaam voor Ajax, ondertekende de advertentie. Afgelopen weekend ontstond landelijk veel opschudding na spreekkoren bij een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. De actievoerders van toen zijn niet verbaasd: "Je raakt bijna gewend aan de walging die het oproept."

"Je hoorde toen echt behoorlijke spreekkoren uit de vakken. Het was echt gênant", zegt Sluis. "Er waren veel meezingers. Maar er zaten in die tijd ook veel donkere jongens in de selectie, waardoor een deel van de supporters het ook echt niet accepteerde." De gebeurtenissen in de Kuip laten hem niet los en hij besluit met drie vrienden in actie te komen. Ze benaderen Ajax en Feyenoord - de clubs die zij supporten en die op 15 november tegen elkaar zouden spelen - en de KNVB.

"De weken daarna werden we voortdurend gevraagd om tekst en uitleg", vertelt Sluis. "Dat vergrootte de druk op de clubs om zelf ook in actie te komen. We spanden ons ook in richting Kamerleden voor een meldplicht voor supporters met een stadionverbod. Dan moet iemand met een stadionverbod zich op de dag van de wedstrijd ergens melden, zodat je zeker weet dat diegene niet bij het stadion is."

Ze besluiten een grote advertentie met de slogan ‘Doe effe normaal!’ te plaatsen in onder meer Voetbal International en Het Parool. Ook is er een actie voor de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De actie slaat aan en levert veel discussie op.

"De voorzitter van Feyenoord, Jorien van den Herik, was direct enthousiast", zegt Sluis. "Hij erkende dat het racisme een probleem was en wilde graag meewerken. Ajax was iets minder enthousiast en zei dat het daar niet echt speelde, maar ging uiteindelijk ook overstag. De KNVB reageerde niet op ons verzoek. Daar dachten ze waarschijnlijk dat het wel meeviel."

Zo'n meldplicht kwam er tot op heden niet, tot grote ergernis van Sluis. "Dat is een groot brevet van onvermogen van de politiek en de wetgever. Daar mag je je toch wel een beetje voor schamen. Waarom moeten we altijd het wiel uitvinden als het om polderen gaat en kunnen we niet zeggen dat er een meldplicht moet komen. Er is een gewoon een keihard sanctiesysteem nodig. In Engeland is dat veel beter geregeld."

Ook Endt vindt dat er in de politiek te weinig gekeken wordt naar de lange termijn als het over voetbal gaat. "Je hoort politici er alleen over als het ze even van pas komt", zegt hij.

'Walging'

Vorige week waren er tijdens een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior racistische spreekkoren te horen aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. De scheidsrechter staakte de wedstrijd en het incident kwam uitgebreid in het nieuws. Endt zag het met lede ogen aan.

"Het vervelende is dat je bijna gewend raakt aan de walging die het oproept", zegt hij. "Maar dat het gebeurde, vond ik op zich niet verwonderlijk. Het is een diepgeworteld probleem, dat zie je ook bij andere onderwerpen in de maatschappij. Het viel ook niet voor niets samen met de intocht van Sinterklaas. Je denkt: 'het is weer zover.'"