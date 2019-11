Haarlemse dakloze op straat gezet, ondanks belofte van wethouder

HAARLEM - Ondanks de toezegging van wethouder Meijs dat in Haarlem daklozen, zeker in deze koude wintermaanden, nooit op straat hoeven te slapen, is de 33-jarige Patrick afgelopen nacht toch uit de opvang aan de Wilhelminastraat gezet.

Na een ruzie midden in de nacht is Patrick door HVO-Querido de opvang uitgezet. Hij was boos dat hij midden in zijn slaap gestoord werd. De rechtbank heeft vorige maand nog besloten dat juist hij, door zijn psychische verleden, nooit op straat mag slapen. En de gemeenteraad heeft eerder afgedwongen dat sowieso niemand in Haarlem 's nachts op straat zou moeten verblijven. Onderdak gevonden SP Haarlem maakt zich al langer zorgen over de daklozenopvang. Raadslid Sibel Özogul_Özen en schaduwraadslid Corine Eckhard hebben zich het lot van Patrick aangetrokken. Ze konden hem vannacht niet meer vinden, maar vandaag heeft hij onderdak gevonden in een logeerbed van Eckhard.

NH Nieuws / Geja Sikma

Quote "Hij heeft geen spullen, geen bed, geen doos, geen dekentje, niets." Corine Eckhard, SP Haarlem

Eckhard erkent dat het niet altijd makkelijk is om Patrick te helpen, maar volgens haar heeft HVO-Querido een zorgplicht. Juist afgelopen donderdag heeft wethouder Marie-Thérèse Meijs nog op raadvragen van de Actiepartij en SP Haarlem verzekert dat er altijd een noodbed is voor opvang, ook van daklozen die problemen veroorzaken. Time-out bed Er zijn drie zogenaamde time-outbedden bij diverse instanties in Haarlem, juist voor situaties zoals nu met Patrick het geval is. Deze bedden waren afgelopen nacht allemaal vol. Begrijpelijk in verband met het koude weer, vindt de SP. Maar juist daaruit zou blijken dat de opvang op dit moment niet voldoende is. "Het loopt niet door, er is geen geen huisvesting. Dat is allemaal een groot probleem", zegt Eckhard. "Maar kwetsbare mensen op straat zetten, dat kan je niet doen. Dan moet je altijd een oplossing voor bedenken." SP Haarlem heeft de afgelopen maanden meer klachten van daklozen over de opvangcentra aan de Wihelminastraat en de Velserpoort ontvangen. Ze zijn gebundeld in een zwartboek.

NH Nieuws / Geja Sikma