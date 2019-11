Raad van State: Minister mag financiering Amsterdamse Haga Lyceum niet stopzetten

Het Haga was naar de RVS gestapt om te voorkomen dat de financiering zou stoppen, zolang er geen duidelijkheid is in andere zaken die nog lopen. Het is namelijk niet de enige rechtszaak van de school. Er dient ook nog een hoger beroep over het rapport van de Onderwijsinspectie.

Minister Slob besloot een maand geleden om per 1 december van dit jaar te stoppen met de financiering van het Haga Lyceum. De minister wilde dat de school een nieuw bestuur zou aanstellen, maar dat was op de aangewezen datum nog niet gebeurd.

De school droeg wel een nieuwe bestuurder voor. Die kon volgens de huidige directeur, Soner Atasoy, alleen nog niet worden geïnstalleerd omdat de man geen moslim was. En dus werd besloten de geldkraan dicht te draaien.