Minister stopt financiering Haga Lyceum Amsterdam

AMSTERDAM - Arie Slob stopt de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de Onderwijsminister heeft de school niet voldaan aan de aanwijzing om uiterlijk 14 oktober alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur.

Daarom gaat de Onderwijsminister per 1 december over tot het 'inhouden van de bekostiging'. Door het stopzetten van de financering moet het Cornelius Haga Lyceum waarschijnlijk sluiten, tenzij commerciële partijen veel geld over hebben om de school draaiende te houden.

Interim-bestuurder

De minister liet een maand geleden weten dat het huidige bestuur op moet stappen. Een unicum, zo gaf hij toe. Toch was het besluit volgens Slob noodzakelijk, vanwege 'wantoestanden' op de school. "Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen", stelde de minister.

De school droeg vervolgens Marcel Heuver aan als interim-bestuurder. Momenteel is hij werkzaam als commercieel directeur bij een bedrijf in Enschede. "Witter krijg je ze niet", grapte Soner Atasoy, de huidige directeur. "De Ouderraad heeft hem aangewezen. We hebben afstand genomen als bestuur. Zie het als zelfreinigend vermogen."

Statuten aanpassen

Opvallend was dat de school koos voor een kandidaat, die voorlopig nog niet zou kunnen beginnen. Omdat Heuver geen moslim is, moeten eerst de statuten worden aangepast. "In onze statuten staat dat bestuurders belijdend moslim moeten zijn en moeten leven volgens de Koran en de Sunnah", aldus Atasoy. Het zou enkele weken in beslag nemen om de statuten te wijzigen.

Rechter

Toch is de strijd nog niet gestreden. Zo is de huidige directeur-bestuurder, Soner Atasoy, eerder al naar de rechter gestapt tegen deze beslissing van Slob. Hij verwacht dat er binnen nu en een paar weken weken een zitting over de kwestie plaatsvindt.

Daarnaast vindt er op 11 november ook een zitting plaats over het eerder gepubliceerde rapport van de Onderwijsinspectie. Atasoy verwacht het rapport dan "onderuit te halen".