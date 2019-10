Minister Slob stopt nu echt met financiering van Cornelius Haga Lyceum

AMSTERDAM - Minister Slob gaat alsnog de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam stopzetten. Per 1 december wordt de geldkraan dichtgedraaid, omdat bestuurder Soner Atasoy nog steeds geen plaats heeft gemaakt voor zijn opvolger.

Dat maakte de minister zojuist bekend via Twitter:

Door het stopzetten van de financiering moet het Cornelius Haga Lyceum waarschijnlijk sluiten, tenzij commerciële partijen veel geld over hebben om de school draaiende te houden.

Interim-bestuurder

De minister liet een maand geleden weten dat het huidige bestuur op moet stappen. De huidige directeur, Soner Atasoy, kreeg tot afgelopen dinsdag de tijd om een interim-bestuurder aan te stellen.

Hoewel er een vervanger werd gekozen, wist Atasoy de deadline niet te halen. De nieuwe bestuurder, Marcel Heuver, is namelijk geen moslim. Volgens de statuten van de school moeten bestuurders dat wél zijn.

Heuver kon daardoor voorlopig nog niet beginnen, stelde Atasoy. Daarvoor zouden eerst de statuten moeten worden aangepast en dat kon wel enkele weken in beslag nemen.

Geldkraan dichtdraaien

Minister Slob maakte daarom dinsdag bekend de geldkraan dicht te draaien. "De huidige bestuurders beroepen zich onterecht op administratieve belemmeringen", schreef hij in een persbericht.

Toch gaf hij de school nog twee dagen de tijd om alsnog alle taken en bevoegdheden over te dragen aan Heuver. Atasoy kreeg daardoor tot vandaag 12.00 uur uitstel, maar daar maakte hij geen gebruik van.

Niet van plan om te vertrekken

In een brief liet de huidige directeur weten niet van plan te zijn om te vertrekken. Hij schreef dat een poging om de nieuwe bestuurder te laten beginnen is mislukt doordat de medezeggenschapsraad en ouderraad dwars lagen.

"Zowel de medezeggenschapsraad als de ouderraad hebben aan de noodrem gegtrokken en zelfs een civielrechtelijke procedure aangekondigd als er in strijd wordt gehandeld met de statuten en de WMS. (...) Uw gedwongen besluit de wet te overtreden is ondanks onze inspanning wederom niet haalbaar", aldus Atasoy.

Rechter

Atasoy beweerde eerder al dat Slob te ver was gegaan. Volgens hem had de minister moeten wachten op de uitspraak in twee rechtszaken, die over een eerder rapport van de Onderwijsinspectie en die over de beslissing van de minister.

Atasoy zei het volste vertrouwen in de rechters te hebben. De kans dat de school zou sluiten in december noemde hij "kleiner dan dat de Russen Nederland binnen zullen vallen."