Beerput blijkt schatkist tijdens archeologische opgravingen in Hoorn

HOORN - Bij archeologisch onderzoek bij het voormalig kleine V&D-pand aan de Nieuwe Noord in Hoorn zijn archeologen gevallen in een schatkist. Allereerst stuitten ze op een riool en daaruit werd de ene na de andere Gouden Eeuw-vondst naar boven gehaald.

Dat er archeologisch onderzoek plaatsvindt midden in de Hoornse binnenstad, is al uniek. "Het is echt heel lang geleden dat we zo'n groot gebied in de binnenstad hebben kunnen opgraven", vertelt projectleider Christiaan Schrickx. Reden hiervan is dat er in de binnenstad niet vaak projecten van dit formaat plaatsvinden.

Bijvoorbeeld een drinkglas van wijn, maar dan van heel groot formaat, zo vertelt Schrickx. "Dit soort glazen vind je eigenlijk nooit. Glas breekt natuurlijk vrij snel, dat kan verklaren dat het in een beerput is beland."

De archeologen waren verrast door een privériool van rijkelui die op het Ramen woonden. "Het geluk voor ons is dat ze veel 'afval' gooiden in een zijtak van dat riool", aldus Schrickx. Uit die beerput werd de ene na de andere schat gehaald.

"Dat er in de zestiende eeuw een aantal panden stonden, hadden we niet verwacht"

Naast het glas kwam er nog meer uit de beerput, zoals een zalfpot, een spaarvarkentje en een tinnen babyflesje. "Als archeologische vondst is het heel bijzonder, ik heb dit in ieder geval nog nooit eerder gezien."

Ambachtswijk

Na de beerput, bleek er nog een verrassing in de grond te zitten. "Eén van de ontdekkingen is dat er in de zestiende eeuw een aantal panden stonden en dat hadden we niet verwacht op deze locatie. Er waren een aantal werkplaatsen, onder andere een brouwerij, leerlooiers en schoenmakers. Het was destijds echt een ambachtswijk."

Het archeologisch onderzoek wordt vrijdag 22 november afgesloten, daarna wordt de bouwput voor nieuwbouw aangelegd. De schatten worden verder onderzocht, zo wordt er gezocht naar de voormalig eigenaar. "We weten een aantal bewoners van die panden, maar voor de 17e eeuw hebben we dat nog niet genoeg in beeld, dat gaan we zeker nog goed onderzoeken."