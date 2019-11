Mijlpaal voor Stichting Leeuw: tiende leeuw met nog drie vrienden op weg naar Zuid-Afrika

Met deze zending gaat alweer de tiende leeuw, met nog drie vrienden vanuit Anna Paulowna, naar een beter leven in het wildreservaat Emoya. Over een tijd zullen de dieren naar hun eigen plek van zusterorganisatie The Lions Foundation gaan. Dit is bij reservaat de Schrikkloof en dat ligt op twee uur rijden van Johannesburg.

"Het is zeker weer een spannende dag", vertelt verzorger Daphne Pels, "We gaan vier dieren klaarmaken voor transport richting Zuid-Afrika."

Er is de afgelopen periode al druk met de leeuwen geoefend om rustig in de transportkisten te stappen. Met een fluitje en een stukje vlees als beloning worden de dieren rustig in de kooien geleid. "Het moet eigenlijk hetzelfde als altijd gaan", legt Pels uit. "Wij zijn natuurlijk ook wat gespannen dus dat merken ze meteen. Dus als we zoveel mogelijk als altijd doen, dan is de kans groot dat ze zonder verdoving in de kratten stappen."

Vliegen

Dit bleek te kloppen. De leeuwtjes werkten allemaal mee, zodat de kisten snel ingeladen konden worden. "We gaan straks naar Schiphol. Ze hebben nu een vliegreis van twaalf uur voor de boeg". Het transport zorgt voor de opvang in Anna Paulowna ook weer voor extra ruimte, want de volgende dieren staan alweer te popelen. " We hebben nu Elsa en Ceasar uit Polen in quarantaine zitten. Zij kunnen nu mooi hiernaartoe en ook weer naar buiten. Dat is voor hun ook heel fijn."