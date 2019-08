Verwaarloosde leeuw Simba uit quarantaine: "Een mooi succes"

ANNA PAULOWNA - Simba, de verwaarloosde leeuw uit Irak, is vanmorgen vanuit quarantaine naar een gewoon verblijf gebracht. De verzorgers bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna hebben de afgelopen 30 dagen hard gewerkt om hem weer op conditie te brengen. Nu moet hij verder herstellen.

Simba werd in juli naar de opvang in Anna Paulowna gebracht. De leeuw werd, zwaar verwaarloosd, gevonden door twee medewerkers van de ambassade in Irak. Voor vertrek naar Nederland werd het dier in een dierentuin overvoed waardoor het veel te dik aan kwam bij Stichting Leeuw.

Lees ook: Opgevangen leeuw Simba uit Irak heeft te veel vet en moet spieren kweken

"Hij heeft in quarantaine gezeten voor 30 dagen", vertelt dierverzorger Patrick Bos. "Dat is natuurlijk om te kijken of hij ziektes heeft. Inmiddels hebben we kunnen concluderen dat hij helemaal gezond is en kan hij verhuizen naar zijn nieuwe verblijf. Dit is een mooi succes."

Lees ook: Verwaarloosde Simba na lange reis aangekomen bij Stichting Leeuw

Simba heeft nu een plek gekregen naast Remy. Zij zullen om en om het buitenverblijf delen. "Je ziet dat hij het spannend vindt", zegt Bos. "Hij zit keurig in een hoekje. Hij hoort ook allemaal nieuwe geluiden. Bijzonder is dat hij nog nooit andere leeuwen heeft horen brullen. Benieuwd hoe hij daar op gaat reageren. We hopen dat hij hier snel zal wennen."

Lees ook: VIDEO: Leeuw Simba leert spelen voor hij uit quarantaine mag