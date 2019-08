Leeuw Simba haalt voor het eerst een frisse neus

ANNA PAULOWNA - Simba, de verwaarloosde leeuw uit Irak, mag voor het eerst naar buiten. Vorige week kwam hij uit quarantaine en nu is het tijd voor de volgende stap.

Simba deelt zijn buitenverblijf met Remy, en die lag nog prinsheerlijk buiten. Er moest dus eerst worden gewisseld. Toen dat klaar was leek Simba helemaal geen interesse te hebben, tot hij uit het niets ineens buiten stond.

"Dit had ik niet verwacht", zei dierverzorgster Saskia Verbruggen enthousiast. "Hij liep in een streep naar buiten. Hij is erg nieuwsgierig en kent helemaal geen angst. Je zag wel dat ie een beetje opkeek op het moment dat hij iets hoorde, maar dit was super. Dit is leuk voor hem, hij heeft nu de ruimte, buitenlucht, zon en gras. Echt fantastisch."

Simba werd begin dit jaar op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad te koop aangeboden. Personeelsleden van de Nederlandse ambassade zagen dat en kwamen meteen in actie. Via een crowdfundingsactie kwam de leeuw vorige maand naar Stichting Leeuw.