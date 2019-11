Dassenburcht op Hilversums landgoed Monnikenberg bij bomenkap illegaal onbruikbaar gemaakt

De dassenburcht op Monnikenberg is door de bomenkap zodanig verstoord dat deze onbruikbaar is geworden voor dassen, zo oordeelt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Dat ging niet volgens de regels: de vereiste ontheffing was niet verleend.

De provincie moet de gemaakte schade op de een of andere manier herstellen of compenseren. Om zeker te weten dat dat ook echt gebeurt, bereidt de Omgevingsdienst een 'last onder dwangsom' voor. Totdat er maatregelen genomen worden, mag er niet verder worden gegaan met het werk. Gebeurt dat wel, dan betaalt de provincie daar flink voor.

Dassenburcht

Er was de afgelopen weken veel te doen om de dassenburcht. De Hilversumse natuurbeschermer Jelle Harder was op de hoogte van de dassenburcht en waarschuwde de provincie Noord-Holland er voor. Volgens hem werd het niet opgepakt. De provincie ontdekte de burcht later zelf ook, maar toen was het meeste groen eromheen al gepakt. Het werk werd stilgelegd om te kijken of er nog dassen waren, maar die bleken al gevlogen.

Grootschalige bomenkap

De bomenkamp op landgoed Monnikenberg valt onder de grootschalige bomenkap voor de komst van de HOV-busbaan. Daarvoor wordt nu ook gekapt in natuurgebied Anna's Hoeve.