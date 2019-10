Werkzaamheden rondom dassenburcht op Hilversums landgoed Monnikenberg stilgelegd

HILVERSUM - De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op landgoed Monnikenberg in Hilversum een dassenburcht gevonden en het werk eromheen stilgelegd. Natuurkenner Jelle Harder had een handhavingsverzoek ingediend en de omgevingsdienst is gisteren zelf gaan kijken. Op dit moment worden op het landgoed duizenden bomen gekapt voor de snelle busbaan (HOV). Volgens de natuurkenner mag dat niet als er mogelijk dassen in het gebied zitten.

De omgevingsdienst laat weten dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze burcht nog in gebruik is. "Hangende het onderzoek zullen in een strook rond deze burcht geen werkzaamheden worden uitgevoerd", zo schrijft de Omgevingsdienst.

Harder strijdt met zijn Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve al 35 jaar voor behoud van natuur in Hilversum en weet als geen ander wat er allemaal te vinden is. Toen hij de dassenburcht vond, heeft hij het gelijk bij de provincie aangegeven. De das is namelijk beschermd, dus daar moeten maatregelen voor genomen worden.

Handhavingsverzoek

Maar de provincie deed niets met zijn informatie. Ze hadden zelf onderzoek gedaan en ecologen hadden vastgesteld dat er geen (complete) dassenburchten zijn. Als uiterste redmiddel deed Harder een handhavingsverzoek en dat lijkt nu z'n vruchten af te werpen. "Het blijkt dus dat de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve wel degelijk gelijk heeft dat er een burcht in het plangebied ligt waar nu alles is platgezaagd", vertelt Harder in een reactie.