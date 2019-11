West-Friese gemeenten nog steeds goedkoper uit met huisafval ondanks tegenvaller

Eerder dit jaar kwamen de West-Friese gemeenten, verenigd in de Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), een nieuw contract overeen met HVC. Jaarlijks zouden de gemeenten gezamenlijk miljoenen goedkoper uit zijn. Maar nog voordat het contract was ondertekend kwam er een flinke tegenvaller omdat HVC een kostenstijging van vijftien procent doorvoerde. "Dit zijn stijgende kosten door de dalende papierprijs, dalende inkomsten textiel en meer aanbod van afval", aldus de woordvoerder.



1,9 miljoen euro extra kosten

Een onaangename verrassing waardoor de gemeenten in 2019 en 2020 in totaal 1,9 miljoen euro duurder uit zijn. Reden genoeg om met HVC om tafel te gaan. Het leidde ertoe dat de afvalverwerker eenmalig de verwerkingskosten van 500.000 euro op zich neemt.



Ondanks de tegenvaller is West-Friesland nog steeds goedkoper uit dan voorheen, volgens de woordvoerder. "In 2019 besparen we 3,5 miljoen euro en in 2020 ongeveer 2,8 miljoen, en pakt het dus nog steeds gunstiger uit voor de gemeenten."



West-Friezen betalen het meeste afvalstoffenheffing

Wat er met de meevaller gaat gebeuren is nog onduidelijk. Veel inwoners hopen op een lagere afvalstoffenheffing die deels wordt gebruikt om HVC mee te betalen. Want de West-Friese gemeenten betalen veel meer dan de meeste andere gemeenten in Noord-Holland. In Enkhuizen ben je het duurste uit.

"Wat er met de kostenbesparing gaat gebeuren is een politiek keuze die de gemeenten zelf moeten doorberekenen. En uit de afvalstoffenheffing worden ook andere kosten betaald", aldus de gemeente.