Nieuwe overeenkomst afvalbeleid Westfriesland stap dichterbij

WEST-FRIESLAND - Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW) heeft namens zeven Westfriese gemeenten een voorlopige overeenkomst met afvalverwerker HVC gesloten.

Dat meldt CAW in een persbericht. De Westfriese college en gemeenteraden besluiten de komende tijd of ze akkoord gaan met de voorlopig overeenkomst. Daarin zijn behalve afspraken over de verwerking ook afspraken over de inzameling opgenomen.

Al jaren klagen inwoners van meerdere Westfriese kernen over de in hun ogen gebrekkige wijze van afval scheiden. Daarop startte CAW een onderzoek, waaruit onder meer bleek dat inwoners van Hoorn vinden dat hun ingezamelde plastic niet vaak genoeg wordt opgehaald.

Belangrijkste punten uit de overeenkomst zijn een verlaging van de tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, meer mogelijkheden voor maatwerk door de individuele gemeenten en inzicht voor gemeenten in de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking.

De colleges van de zeven gemeenten spreken zich naar verwachting deze maand uit over de conceptovereenkomst, waarna tegen de zomervakantie ook de gemeenteraden zich er nog over buigen.