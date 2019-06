Het nieuwe Westfriese afval-beleid: dit weten we tot nu toe

HOORN - In West-Friesland gaan de tarieven voor afvalstoffenheffing met terugwerkende kracht omlaag, vanaf 1 januari 2019. Dat staat in de voorlopige overeenkomst tussen CAW (Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland) en afvalverwerker HVC. Daarnaast kunnen gemeenten zelf hun inzamelmethode en frequentie gaan kiezen.

Er komen grote veranderingen aan met betrekking tot het omstreden afvalbeleid in West-Friesland. Zo staat er in de nieuwe voorlopige overeenkomst een kostenbesparing van circa vier miljoen euro. Een flink bedrag, wat resulteert in een besparing van gemiddeld zestig euro per huishouden.

Enkhuizen betaalt het meeste

Dit is een zeer welkome besparing, aangezien de inwoners van West-Friesland bij de top van Nederland horen als het gaat om wie het meeste betalen voor afvalstoffenheffing. Enkhuizen staat bovenaan met meer dan vierhonderd euro per jaar.

Of dat in de praktijk ook betekent dat de Westfriezen zestig euro minder per jaar gaan betalen, is alles behalve zeker. Een rondvraag langs een aantal lokale politieke partijen leert dat gemeentes nog de mogelijkheid hebben om heffingen op de nieuwe tarieven te verrekenen. Hierdoor kan de besparing alsnog minder gunstig uitvallen.

Ophalen afvalcontainers

Wat ook duidelijk wordt in de overeenkomst is dat gemeenten ieder afzonderlijk de regie houden over het ophaalbeleid. En dat is een grote verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Toen was er sprake van eenzelfde beleid voor alle zeven Westfriese gemeenten.

In de huidige regeling wordt de container met oranje klep voor plastic en de grijze container voor restafval namelijk maar één keer per vier weken geleegd. Tot grote ergenis van veel Westfriezen die klagen over een afvaloverschot, stankoverlast en ongedierte. Maar of de gemeenten hun ophaalbeleid ook daadwerkelijk gaan aanpassen zal nog moeten blijken.

De komende weken moeten alle colleges van de Westfriese gemeenten nog een beslissing nemen over de overeenkomst, waarna de gemeenteraden zich er ook nog over zullen buigen.