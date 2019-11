Schot in de zaak: wordt de Berkmeerdijk eindelijk veilig?

OBDAM - Er lijkt eindelijk schot in de zaak te zitten om de Berkmeerdijk tussen Obdam en Opmeer veiliger te maken. Begin december organiseert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een besloten bijeenkomst voor bewoners in de omgeving van de dijk, om samen over de oplossingen te praten.