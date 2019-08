Komen er dan eindelijk snelheidsdrempels op de gevaarlijke Berkmeerdijk?

BERKMEER - Voor omwonenden is de maat vol. Op de gevaarlijke Berkmeerdijk bij Obdam belanden voortdurend auto's in het water. Bewoners klagen er steen en been over, en de oplossing lijkt nu eindelijk dichtbij.

Al lange tijd maken buurtbewoners zich zorgen over de snelheidsduivels op de Berkmeerdijk in de gemeente Koggenland. In februari raakte een auto van de weg en belandde in het water. De vier Poolse inzittenden kwamen hierbij om het leven. Dit zou volgens omwonenden niet de eerste keer zijn.

De drukbezochte bijeenkomst volgde en inmiddels heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoek gedaan naar de verkeerssnelheid op de dijk.

'Er wordt inderdaad te hard gereden'

"We hebben tellingen uitgevoerd. Zoals verwacht ligt de gemiddelde snelheid op de dijk vrij hoog. Daarnaast zien we veel woon- en werkverkeer, wat elkaar niet tegemoet komt. In de ochtend rijden mensen naar het zuidwesten en in de avond naar het noordoosten. Het verkeer komt elkaar dus niet tegen en hoeft daarom minder vaak te remmen, wat de snelheid niet bepaald verlaagd", vertelt het HHNK aan buurtbewoners in een brief.

Dan toch maar drempels?

In de brief vertelt HHNK over de verschillende oplossingen. De meeste ongelukken zijn eenzijdig en gebeurd omdat mensen uit de bocht vliegen door de te hoge snelheid. "Versmallingen zijn daarom niet direct de oplossing voor dit probleem, want je hebt ook weinig tegenliggers. Chicanes, de zogenoemde slalom-obstakels, zijn ook geen optie omdat deze niet goed zijn voor de stabiliteit van de dijk. De laatste en enige overgebleven oplossing lijken drempels."

Toch spat het enthousiasme er niet vanaf. Want ook drempels zouden slecht zijn voor de dijk. HHNK realiseert zich wel dat er een oplossing moet komen en dus gaan ze uitzoeken hoe zwaar deze gevolgen zullen zijn en wat de beste plek zou zijn om ze te plaatsen.