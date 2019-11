Purmerend plaatst eerste tijdelijke woningen: "Mooie woonvorm, maar geen oplossing voor lange termijn"

"We gaan versneld bouwen, en we gaan ook versneld een aantal tijdelijke woningen neerzetten voor mensen die niet langer kunnen wachten." Van de belofte die de Purmerendse burgemeester Don Bijl tijdens de vluchtelingencrisis deed, is tot nog toe niet veel terechtgekomen. Vandaag lijkt een keerpunt, want de gemeente is begonnen met het plaatsen van containerwoningen. Verlichten die woningen de druk op de woningmarkt in de gemeente, of dempt Purmerend de put als het kalf al verdronken is?

Vanochtend zijn de eerste twee tijdelijke woningen geplaatst. Plaats van handeling is een lap grond aan de Kanaaldijk, een van de vier gemeentelijke percelen waarop komend jaar in totaal tweehonderd tijdelijke woningen worden neergezet. De vraag die zich opdringt is of dat voldoende is, een vraag waar ook het college geen waterdicht antwoord op lijkt te hebben. "Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten." De tijdelijke woningen zijn nadrukkelijk bestemd voor een kwetsbare groep Purmerenders, benadrukt PvdA-wethouder Thijs Kroese voor de camera van NH Nieuws. "Deze woningen komen hier omdat we het heel belangrijk vinden om voor een bepaalde groep mensen die nu echt buiten de boot valt, een voorziening te treffen, in de vorm van tijdelijke woningen." Alleenstaanden Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft is gematigd enthousiast. Hij noemt de tweehonderd wooneenheden 'een mooie woonvorm om ernstige nood te ledigen'. "Want iedere woning is er één." Dat deze tijdelijke woningen uitsluitend bestemd zijn voor eenpersoonshuishoudens, doet voor hem niets af aan de toegevoegde waarde. "Daar is juist veel vraag naar." Boelhouwer benadrukt dat veel woningzoekenden alleenstaanden zijn.

Quote "Volgens mij wacht je in Purmerend zo'n twintig jaar op een sociale huurwoning" Hoogleraar Peter Boelhouwer, TU Delft

Dat het sinds de belofte van burgemeester Bijl nog ruim vier jaar heeft geduurd voordat de eerste prefab-woningen op hun plaats staan, heeft onder meer te maken met de zoektocht naar geschikte locaties. "Dat vraagt wat tijd, want we zijn als stad al best wel volgebouwd", legt wethouder Kroese uit. Ook door de gezochte toenadering tot marktpartijen en woningcorporaties is tijd verloren gegaan, vertelt de wethouder. De zoektocht naar partners leverde niets op, want in maart 2018 besloot de Purmerendse gemeenteraad in eigen beheer en op eigen grond 118 tijdelijke woningen te plaatsen en daarvoor de nodige investeringen te doen. "We gaan het als gemeente zelf bouwen en zelf de toewijzing regelen", benadrukt Kroese. "En de raad heeft besloten om er nog eens tachtig aan toe te voegen, zodat we straks op tweehonderd tijdelijke woningen zitten."

Hoogleraar Boelhouwer is goed op de hoogte van de staat van de Purmerendse woningmarkt. "Die is heel krap", zegt hij. "Volgens mij wacht je in Purmerend gemiddeld twintig jaar op een sociale huurwoning", vertelt hij. Met die woningnood in het achterhoofd noemt hij de periode van vier jaar tussen de belofte van Bijl en de eerste sleuteloverdracht wel 'erg lang'. "Het voordeel is dat je zulke woningen op iedere op iedere plek met woonbestemming kan neerzetten", gaat de hoogleraar verder. Hoewel die plekken in Purmerend dun gezaaid zijn, heeft de gemeente met de tijdelijke woningen nu wel een uiterst flexibel instrument in handen. Als de woningnood over tien jaar is opgelost, kunnen ze worden weggehaald. "Maar als zich een nieuwe vluchtelingenpiek voordoet, kunnen er ook statushouders worden ondergebracht." Doorstroom naar reguliere woningen De nieuwe bewoners - aan de Kanaaldijk dus twintig in totaal - krijgen een huurcontract voor twee jaar. Na die twee jaar wordt bekeken of ze kunnen doorstromen naar een reguliere woning. De huizen zelf blijven voor tien jaar staan, en kunnen daarna worden hergebruikt. "Als we ze over tien jaar kunnen weghalen, hebben we als gemeente ons werk goed gedaan en vinden ze vast een andere plek in Nederland."

Quote "Als we ze over tien jaar niet meer nodig hebben, hebben we als gemeente ons werk goed gedaan" Wethouder thijs Kroese (PvDA), Purmerend

Het risico bestaat dat de woningmarkt over tien jaar nog steeds of weer (te) krap is, en Purmerend de noodwoningen nog steeds nodig heeft. "Dan wordt tijdelijk permanent, en gaat de woonkwaliteit achteruit", stelt Boelhouwer. Als voorbeeld noemt hij tijdelijke woningen in Rotterdam, die inmiddels al ruim zestig jaar worden bewoond en inmiddels ook flink gedateerd zijn. "Dat zijn noodwoningen van na de Tweede Wereldoorlog." Bijbouwen De noodwoningen in Purmerend bieden op korte termijn 'enig soelaas', zo stelt Boelhouwer. Maar om er voor te zorgen dat de eerste bewoners over twee jaar kunnen doorstromen naar reguliere woningen, zal er nog flink moeten worden bijgebouwd. "Het is niet de oplossing voor lange termijn."

Behalve aan de Kanaaldijk worden er ook op drie andere plekken in Purmerend tijdelijke woningen geplaatst. Het gaat om de Etserstraat (28-31), het Karekietpark (44), de Westerweg (25) en de Verzetslaan (108).

Bij de toewijzing krijgen Purmerenders voorrang: zeventig procent van de beschikbare woningen wordt op basis van urgentie toegewezen, voor de overige dertig procent wordt geloot.

Inmiddels hebben zo'n duizend belangstellenden zich gemeld: de gemeente vermoedt dat van hen zo'n achthonderd mensen daadwerkelijk aanspraak willen maken op een noodwoning.