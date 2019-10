Wachtlijsten voor huurwoningen in Volendam verviervoudigd: "Het is hier echt geëxplodeerd"

VOLENDAM - Ook in Volendam is de druk op de woningmarkt gigantisch. in zes jaar tijd is de wachttijd verviervoudigd. Inmiddels wachten er meer dan duizend Volendammers al jaren op een sociale huurwoning.

De Vereniging Huurders Volendam maakt zich grote zorgen en kaart de kwestie aan bij zowel de gemeente als bij woningbouwcorporatie de Vooruitgang. "De woningnood is hier echt geëxplodeerd. Zeker 750 van die duizend schrijven zich in voor elke woning die beschikbaar is", zegt Harry Hulskemper. Volgens de voorzitter van de huurdersvereniging zou de toestroom van mensen die de grote stad ontvluchten of zoekers die geen woning in hun eigen woonplaats kunnen vinden de hoofdschuldige.

Harry doet zijn verhaal tegen NH Nieuws bij de voormalige sporthal De Seinpaal. De sporthal is met houten schotten dichtgetimmerd en moet worden gesloopt. Daarvoor komt jongerenhuisvesting in de plaats. Harry is er matig blij mee: "Vijftig woningen voor jongeren is mooi, maar het is wel een druppel op de gloeiende plaat."

geluk gehad

Tegenover de sporthal ligt een relatief nieuw appartementencomplex. Nico Reuzenaar woont hier samen met zijn vrouw op zo'n 85 vierkante meter, "Ik heb geluk gehad. We wonen hier heerlijk en we gaan hier zeker niet meer weg", lacht hij. Het is de bedoeling dat er op termijn alleen senioren in het complex komen wonen.

Het is tekenend voor de situatie in het vissersdorp: vooral jongeren en ouderen zouden volgens Harry en Nico de dupe zijn van de krapte op de woningmarkt. Volgens Harry zijn er zeker in Volendam nog honderden sociale huurwoningen nodig om de wachtlijst weg te werken. Maar hij beseft dat dat heel moeilijk wordt omdat de ruimte beperkt is.