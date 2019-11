Bibi klaagt de Nederlandse Staat aan: "Adoptie is misdadig en moet stoppen"

Twee jaar geleden komt Bibi ze erachter dat ze helemaal niet vrijwillig ter adoptie is afgestaan, zoals ze ruim veertig jaar lang heeft gedacht. "Mijn moeder heeft enkel en alleen toegestaan dat mijn broer en ik tijdelijk in een instelling woonden, zodat we een goede opleiding zouden krijgen."

De rest van haar leven strijdt haar moeder tegen het onrecht dat haar is aangedaan. Tevergeefs. "Ik vind dat hartverscheurend," zegt Bibi. "Ik heb vier kinderen en als mij zoiets zou overkomen, zou ik ook hemel en aarde bewegen om ze terug te krijgen." Bibi gaat nu de organisaties Terres des Hommes en Wereldkinderen aanklagen omdat zij bij veel adoptieprocedures in Bangladesh betrokken zijn geweest. "En ook de Nederlandse Staat die deze misstanden door de vingers heeft gezien. Als je een paar dossiers naast elkaar legt, dan zie je meteen dat er van alles niet klopt", zegt Bibi.

Erkenning

Wat ze hoopt te bereiken met deze zaak? "Erkenning dat er fouten zijn gemaakt. En ik wil dat we adoptie, in alle vormen, als een misdaad gaan zien. Kinderen moeten in het eigen land worden opgevangen. Wij hebben hier niet het recht om een kind uit een arm land op te eisen, ook al lijkt het goed bedoeld."



Haar moeder krijgt Bibi er niet mee terug. Zij is inmiddels overleden, zonder dat zij haar kinderen ooit weer heeft teruggezien. "Maar ik wil dat haar strijd niet voor niets is geweest", zegt Bibi. "Ik ga door tot we erkenning te krijgen voor het onrecht dat ons is aangedaan."



En voor iedereen die overweegt een kind te adopteren, heeft Bibi een tip. "We hebben in Nederland zoveel pleegkinderen die op een fijne plek zitten te wachten, laten we ons eerst over hen ontfermen!"