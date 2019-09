Adoptiemoeder Daniël (9): "Biologische ouders hoeven geen gêne te voelen"

HOORN - De adoptie-ouders van de 9-jarige Daniël die in 2010 te vondeling werd gelegd in Hoorn benadrukken dat zijn biologische ouders zich niet schuldig hoeven te voelen. Negen jaar geleden werd Daniël in een doos achtergelaten bij een huisartsenpraktijk in Hoorn. "Het kan onder ons blijven. Schaamte is niet nodig, we snappen echt hoe wanhopig zij geweest moet zijn."

Dat zeggen zijn adoptieouders- op voorwaarde van anonimiteit, in een vandaag gepubliceerd interview met Noordhollands Dagblad. Omdat Daniël sinds jaar en dag benieuwd is naar zijn biologische ouders, besloten zijn adoptieouders op zoek te gaan. Om te beginnen bij de huisartsenpraktijk Dubloen, waar hij destijds werd gevonden.

Bekijk hieronder het verslag dat NH Nieuws destijds maakte.



Daar hangt nu dan ook een A4'tje met de oproep om hem met zijn biologische familie in contact te brengen. "Hij wil heel erg graag meer weten over zijn biologische familie en over zijn biologische ouders", verwoorden z'n adoptieouders in de oproep de reden van de zoektocht. "Het gaat goed met hem, maar dit doet hem ontzettend veel verdriet."

'Steeds meer vragen'

Waar sommige adoptiekinderen pas op latere leeftijd interesse ontwikkelen voor hun biologische familie, is die drang bij Daniël veel eerder ontstaan. "En gaandeweg komen er dan natuurlijk steeds meer vragen", aldus z'n adoptiemoeder, die tegenover de krant benadrukt dat het hun leven niet beheerst en ze een 'gewoon gezin' vormen.

Lees ook: Hoornse vondeling Daniël (9) zoekt biologische ouders: "Het doet hem veel verdriet"

Hij mist vooral zijn biologische moeder, vertelt z'n adoptiemoeder. Zo maakt hij met moederdag niet alleen een cadeautje voor z'n adoptiemoeder, maar ook voor z'n biologische moeder. "Er liggen er al heel wat voor haar klaar. Hij wil ook graag weten of hij broers of zusjes heeft."

Behalve zijn adoptieouders staat Daniël de krant zelf ook te woord. Hij vertelt regelmatig verdrietig te zijn door de situatie. "Laatste moest ik een beetje huilen in de klas. Toen de juf vroeg waarom, zei ik dat ik me had gestoten."