Ouders bijeen over drank- en drugsgebruik Koggenlandse jeugd: "Hoe had ik dit kunnen zien?"

URSEM – “Dit is één van je grootste zorgen als ouder”, zegt een vader. Hij is aangeschoven bij één van de ouderbijeenkomsten die deze maand wordt gehouden over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Koggenland. De aanleiding hiervoor zijn de hoge cijfers van het GGD-onderzoek over dit gebruik onder jongvolwassenen.

NH Nieuws was aanwezig bij één van de drie ouderbijeenkomsten die deze maand zijn georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst staat het alcohol- en drugsgebruik onder Koggenlandse jongeren centraal. Een preventiedeskundige van Brijder Jeugd is aanwezig en vanuit Moedige Moeders delen Anja uit Ursem en Conny uit Opmeer ervaringen over het drugsgebruik van hun kind.

GGD-onderzoek in Noord-Holland Noord

Gemeenten hebben onderzoek gedaan naar de gezondheid en leeftstijl van jongeren tussen 16 en 25 jaar in de regio Noord-Holland Noord. De alcoholconsumptie onder jongeren in Koggenland steeg naar 89 procent, dat is hoger dan in de rest van de regio. Van die groep doet 73 procent aan binge-drinken, waarbij minstens vijf alcoholische drankjes worden gedronken bij één gelegenheid.

Drugsgebruik op eigen kamer “Achteraf dacht ik vaak: wat heb ik in godsnaam nodig als moeder om het in te zien?”, zegt Conny tegen de zaal die gevuld is met zo’n 30 ouders. Ze heeft het over het drugsgebruik van haar zoon, dat ongemerkt plaatsvond in haar huis. “Hij vertelde dat hij wel eens een wietje had geprobeerd, maar dat vond hij niks. Maar later kwam hij huilend aan de deur. Hij probeerde een LSD-postzegel en belandde in een bad trip." Conny hoopte dat dit voor hem een goede les zou zijn en dat hij het daarom niet nog eens zou proberen. Een telefoontje van één van zijn vrienden bracht haar alleen het tegendeel, want haar zoon raakte buitenwesten door GHB. “Ik heb een hardleers kind en hij heeft hardleerse ouders.”

