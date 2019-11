Verdachten moord advocaat Derk Wiersum dumpten busje in Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM - De drie voertuigen die zijn gebruikt bij het observeren van de vermoorde advocaat Derk Wiersum, zijn allemaal eerder gestolen. Eén van de voertuigen, een Volkswagen Transporter, werd gebruikt voor vervoer van invaliden en werd in het Limburgse Brunssum gestolen. De auto is teruggevonden met een lekke band in Amsterdam Zuidoost. En de politie deelde meer beelden.

De witte bestelbus Opel Combo, die tussen 11 en 12 juni in Rotterdam is gestolen, is de auto die op 18 september werd gebruikt als vluchtauto door de schutter. De auto werd een dag voor de moord voor het eerst gezien vlakbij de woning van Wiersum in Buitenveldert. Op de dag van de moord, zaten er twee personen in de auto, denkt de politie. De auto werd teruggevonden in Almere.

Dat heeft de politie bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht . Naast de Volkswagen Transporter gaat het ook om een Opel Combo en een Renault Mégane. "We hebben de afgelopen weken enorm veel tijd gestoken in minutieus traceren van wie de auto's waren en wat ze daar deden", zegt een politiewoordvoerder.

Transporter lekke band

Maar volgens de politie wilden de schutters aanvankelijk niet de Combo, maar de Volkswagen Transporter gebruiken als vluchtauto. Deze Transporter werd twee dagen voor de moord gezien in de wijk. Hij is vijf dagen na de moord teruggevonden in een parkeergarage aan de Hoptille in Zuidoost. Opvallend detail: de auto had een lekke band.

"We denken dat die schade is opgelopen ergens tijdens de verkenning bij het huis van Wiersum. We vermoeden dat de daders het te riskant vonden om die band te laten verwisselen of repareren, of dat ze het simpelweg niet zelf konden. Daarom zijn ze noodgedwongen geswitcht naar de Combo."

Uit onderzoek blijkt dat de Transporter - die werd gebruikt voor vervoer van invaliden en ouderen - in de nacht van 4 op 5 september is gestolen in het Limburgse Brunssum. Er lag rolstoel in de auto en een invalidenkaart achter de voorruit. Die kaart is teruggevonden in Hoensbroek. De rolstoel werd veel verder weg teruggevonden: vlakbij Utrecht.

Mégane uitgebrand

De politie vermoedt ook dat de Renault Mégane een rol heeft gespeeld bij de verkenning. De auto - die van 24 op 25 jnui werd gestolen in Nieuwegein - werd acht dagen na de moord uitgebrand teruggevonden in Voorburg bij Den Haag. Tussen 23 en 30 augustus werd de auto enkele keren gespot in Buitenveldert, niet ver van het huis van Wiersum.

