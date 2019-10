Verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Derk Wiersum

AMSTERDAM - De politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op advocaat Derk Wiersum.

De identiteit van de verdachte is nog niet bekend gemaakt. Hij is dinsdagavond aangehouden in een woning. Meer meldt de politie vooralsnog niet.

Wiersum werd op woensdagochtend 18 september rond 7.30 uur doodgeschoten op de Imstenrade in het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert, in de buurt van zijn eigen huis. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.